Zoniënwoud kreunt onder extra bezoekers: “Zelfs al kleine bosbrand moeten blussen” JCV

22 april 2020

18u01 0 Brussel Het Zoniënwoud wint aan populariteit nu mensen tijdens de lockdown het groen opzoeken. Helaas brengt dat ook veel bezoekers mee die de regels niet respecteren en afval achterlaten. Boswachters moesten zelfs al de brandweer bellen om een beginnende bosbrand te blussen.

Een oplettende wandelaar zag dinsdagmorgen rook in het bos ter hoogte van de Lorrainedreef. Boswachters probeerden het vuur eerst nog zelf te doven, maar moesten uiteindelijk de hulp van de brandweer inroepen om de vlammen gedoofd te krijgen. “Het ging om een oppervlakte van 30 vierkante meter”, zegt boswachter Willy Van de Velde. “Dat is toch al genoeg om even te schrikken. Zelf konden we het vuur niet de baas. Waarschijnlijk gaat het om een kampvuur van een groepje mensen dat er de vorige avond had gezeten. We hebben ook bierblikjes en ander afval gevonden.”

Veel afval

Erger werd dus vermeden, maar dat neemt niet weg dat het bos ook een prijs betaalt voor de coronacrisis. “Ik ben al 17 jaar boswachter en dit heb ik nog nooit gezien”, zegt Van de Velde. “Het aantal bezoekers is minstens verdubbeld. Bovendien gaat het om mensen die niet vaak in een bos komen en die de regels niet kennen. Mensen die ik aanspreek, hebben het vaak over ‘het park’, maar hier gelden heel andere regels. Wat in een park mag, kan in een bos helemaal niet. En samenkomen en een vuurtje maken mag nergens. Het was trouwens ook niet de eerste keer dat we sporen van vuurtjes hebben gevonden.”

De grote drukte zorgt ook voor andere schade in de natuur. “Er is overal zoveel afval”, zegt Van de Velde. “En je ziet dat mensen de paden niet respecteren en sluippaadjes maken. Dat geldt trouwens niet alleen voor het Brusselse deel van het bos, maar ook in Vlaanderen en Wallonië. Het is nu nestseizoen en in het bos zijn 20 vogelsoorten die hun nest op of vlakbij de grond maken, maar die nu gestoord worden. Andere diersoorten die nu een hol graven, zoeken daarvoor normaal gezien de rustige stukken van het bos op, maar die zijn er nu helemaal niet.”

Regels volgen

Leefmilieu Brussel roept iedereen op om de regels na te leven in het bos. “En niet alleen wat betreft de paden en het afval”, zegt Frederik Vaes, hoofd van het departement Bos. “Het is al een hele tijd erg droog en dus is er veel brandgevaar. In Vlaanderen geldt zelfs code rood voor de heide. Rook dus zeker niet in het bos.“

De coronacrisis zorgt niet alleen in het bos voor veel volk. “Mensen voelen zich opgesloten en zoeken dus het groen op”, zegt Vaes. “Ook in onze parken zie je veel meer volk dan gewoonlijk. Sommige hebben we al moeten sluiten. In het Solvaypark in Bosvoorde is het bijvoorbeeld onmogelijk om de coronaregels na te leven omdat het een klein park is en de paadjes er zeer smal zijn.”