Zone Montgomery controleert fietsers en steppers JCV

14 januari 2020

14u18 0 Brussel De politie van de zone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) heeft in december 191 actieve weggebruikers beboet omdat ze in overtreding waren. De zone voerde vorige maand een campagne rond zachte mobiliteit.

In totaal werden 191 mensen tegengehouden. Het ging om 124 fietsers, 58 voetgangers en 9 steppers. De meeste inbreuken waren voor het negeren van verkeerslichten. 55 fietsers werden aan de kan gezet omdat hun verlichting niet in orde was.

Deze maand zal de zone specifiek controleren op het gebruik van de telefoon achter het stuur.