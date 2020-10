Zondag marktdag in de hardst getroffen gemeente van Brussel en Vlaanderen Margo Koekoekx

11 oktober 2020

16u18 2 Brussel Ondanks dat Molenbeek bovenaan de lijst van zwaarst getroffen gemeenten staat, ging het er op de zondagse markt gemoedelijk aan toe. De mondmaskers waren wel aanwezig.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Markten startten reeds lange tijd geleden weer op, onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. Je moet goed afstand houden en er is een circulatieplan waardoor mensen in dezelfde richting bewegen. Het zijn slechts twee maatregelen die we hier opsommen. Van dat laatste was zondag echter geen sprake in Sint-Jans-Molenbeek. Mensen namen gretig waren vast bij verschillende kramen en het krioelt er gezellig. Het enige item dat deed denken aan corona zijn de mondmaskers. Die waren overduidelijk aanwezig.

Dat een markt zonder circulatieplan mogelijk is in gemeenten die nog in het groen staan (zeldzaam?) of waar amper mensen aanwezig zijn, er valt misschien nog wat voor te voelen. In Molenbeek staan de cijfers echter roodgloeiend. De tint die past bij gloeiend, is wellicht veel te licht voor de schakering die we Molenbeek moeten toeschrijven.

Zwaarst getroffen

De afgelopen veertien dagen testten 1.200 inwoners van Sint-Jans-Molenbeek positief. Dat komt overeen met 1.179 gevallen per 100.000 inwoners. Daarmee prijkt de gemeente bovenaan de lijst met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Uitzondering hierop is Ouffet. Daar zijn 1.323 besmettingen per 100.000 inwoners, met dat verschil dat dit neerkomt op 37 besmettingen bij de amper 2,700 inwoners die het dorp rijk is.