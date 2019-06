Zomerbar: Bar Eliza in Koekelberg Redactie

28 juni 2019

Waarom hier naartoe?

Bar Eliza onder de Basiliek van Koekelberg in het Elisabethpark is de perfecte plaats om te genieten met vrienden of je kinderen. Vanaf vandaag kan je er terecht voor een drankje, om gezellig een film of concert te zien in de open lucht of om deel te nemen aan de verschillende workshops, zoals de bekende yogasessies.

Prijzig?

Bij Bar Eliza betaal je niet meer voor een drankje en een hapje dan in een gewoon café.

Iets te eten?

Je neemt zelf waar je zin in hebt. Als je niet zelf wil koken, dan kan je terecht op het terras, waar vzw GREAT lichte maaltijden serveert. Iedere zondag steekt Bar Eliza ook de pizza-oven aan. De pizza’s moet je wel zelf meenemen of ter plaatse maken.

Kinderanimatie?

In de bar vind je altijd gratis kleurpotloden, verf, ballen, badmintonraketjes, crêpepapier en blokkendozen die je kan lenen. Je kan er ook boeken terugvinden voor groot en klein.



Adres?

Elisabethpark (metrohalte Simonis/Elisabeth), 1081 Koekelberg

Open op?

Het terras is open van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 22 uur vanaf vandaag tot en met 1 september.