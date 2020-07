Zo viert Brussel morgen de nationale feestdag: van ingetogen Te Deum tot militaire parade met coronakantje Johan Marc Baeten

20 juli 2020

17u54 0 Brussel De viering van de nationale feestdag zal er morgen omwille van gekende redenen helemaal anders uitzien. Wij geven hieronder een overzicht van wat er morgen in de hoofdstad te gebeuren staat.

Balkon National

Geen Bal National dit jaar, maar wel een virtuele vervanger in de vorm van ‘Balkon National’. Dat televisieprogramma zal via stadszenders Bruzz en BX1 live te volgen zijn vanaf 18:30 vanavond. Het wordt een muzikale tocht door de Marollen.

Te Deum

Het traditionale startschot voor de nationale feestdag vindt dit jaar wél gewoon plaats. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal worden een kleine 200 hoogwaardigheidsbekleders verwacht om de koninklijke familie gezelschap te houden. Er zullen dus niet meer dan 200 aanwezigen zijn. Om 10 uur zal er een drie minuten lang moment van stilte zijn als eerbetoon aan iedereen die het leven liet als gevolg van COVID-19.

Militaire parade

Ondanks de omstandigheden zal er ook dit jaar een militaire parade zijn, zij het in een meer ingetogen jasje. De luchtmacht zal vijfenzeventig jaar bevrijding vieren met een defilé om 14 uur. Ook zullen er geen 2.000 maar opnieuw 200 aanwezigen zijn, in lijn met de coronamaatregelen. Zorgpersoneel en andere mensen die van belang waren tijdens de coronacrisis, zullen een speciaal plekje krijgen tijdens en naast de plechtigheden.

Bozar

Veel gemeentebesturen en andere instellingen hebben hun festiviteiten voor 21 juli volledig in de prullenmand gesmeten door de coronacrisis. De Bozar mikt echter wel op “een dag van hoop en solidariteit” onder de noemer ‘Art reconnects Belgium’. Zo zal er in de vertrekhal van de luchthaven in Zaventem een gigantische houtskooltekening van Rinus Van de Velde te zien zijn. Aan de Baron Hortastraat, bij de Bozar dus, zullen acrobaten van het Circus Zonder Handen een show opvoeren, geïnspireerd op niemand minder dan Keith Haring, wiens werk de laatste maanden te zien was in de Bozar. Om 18 uur wordt er aan de Bozar ten slotte een werk onthuld van graffitiartiest Dema One.