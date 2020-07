Zo vierde Brussel vandaag de nationale feestdag: van ingetogen Te Deum tot militaire parade met coronakantje JMBB

21 juli 2020

05u54 14 Brussel De viering van de nationale feestdag zag er vandaag omwille van gekende redenen helemaal anders uit. Het werd een eerder sobere viering, met minder aanwezigen dan normaal. Koning Filip richtte ook een dankwoord aan “al wie in deze moeilijke tijden heeft bijgedragen tot ons samenleven”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Te Deum

Het traditionale startschot voor de nationale feestdag vond dit jaar zoals gewoonlijk plaats in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal, waar de koninklijke familie aanwezig was. Er zullen, in lijn met de coronamaatregelen, niet meer dan 200 aanwezigen zijn. Om 10 uur werd er drie minuten stilte gehouden als eerbetoon aan iedereen die het leven liet als gevolg van COVID-19.

Dankwoord van de koning

Koning Filip richtte tijdens de ceremonie op het Brusselse Paleizenplein een dankwoord aan “al wie in deze moeilijke tijden heeft bijgedragen tot ons samenleven”. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Bevrijding dankte hij ook de oud-strijders.

“Allereerst bedanken we op deze nationale feestdag de hoeders van onze levens: het zorgpersoneel, de veiligheidsdiensten en de Civiele Bescherming - en al wie in deze moeilijke tijden heeft bijgedragen tot ons samenleven”, zei koning Filip in een korte toespraak, voor een tweehonderdtal genodigden in plaats van de tweeduizend in andere jaren. “Jammer genoeg moeten we dit jaar het traditionele militair defilé missen. Ik hou eraan, het leger te bedanken voor zijn efficiënte bijdrage aan het beheren van de crisis.”

“Met deze nationale feestdag 2020 schrijven we een bladzijde in onze geschiedenis. Tegelijkertijd staan we stil bij de 75ste verjaardag van de Bevrijding. En brengen we hulde aan wie voor ons heeft gestreden en zich heeft opgeofferd. Wat de genodigden op het Paleizenplein vandaag gemeen hebben, is dat ze alles hebben gegeven, hun leven op het spel hebben gezet, zichzelf hebben overstegen”, zei de koning.

Tot slot dankte hij iedereen die zich voor de nationale feestdag heeft ingezet. “In de eerste plaats de artiesten - die we tijdens deze crisis zo hebben gemist. Want zij stellen de wereld voor ons in vraag, openen onze geest, tillen ons boven onszelf uit.” Er waren dinsdag optredens van onder meer Salvatore Adamo, Selah Sue, blackwave en het koor Scala in Brussel, Ozark Henry in Oostende, Alice on The Roof in Antwerpen, Henri PFR et R.O in Luik en Daan op de citadel van Dinant.

Militaire parade

Oud-strijders overhandigden na de toespraak aan jongeren uit de drie regio’s van het land een handvest, dat volgens de koning “symbool staat voor de overdracht van onze waarden van de ene generatie op de andere”. “Zo bouwen we voort op wat onze ouders ons nalaten”, zei de koning.

De ceremonie was zoals aangekondigd beperkt wegens de uitbraak van het coronavirus. Er waren aan het Paleizenplein enkel een tiental historische legervoertuigen van de Brigade Piron opgedaagd. Die Brigade nam deel aan de bevrijding van België aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uit de voertuigen stapten drie oud-strijders en drie jongeren ter vertegenwoordiging van de “helden” van de coronacrisis. De luchtparade bleef beperkt tot een NH90 helikopter komende van de luchtmachtbasis in Koksijde, die de nationale driekleur droeg, en verschillende F16-vliegtuigen uit de basis van Florennes.

De ceremonie eindigde met een eerbetoon aan de verschillende beroepen die in de frontlinie stonden tijdens de coronacrisis. Het ging daarbij niet alleen om zorgpersoneel, maar bijvoorbeeld ook om medewerkers van spoorwegbeheerder Infrabel.

Ook prins Laurent tekende present. Hij wandelde met een stok, wellicht omwille van zijn rugklachten. Misschien al even opvallend was zijn mondmasker: dat droeg hij onder de neus, wat niet is aangeraden.

Bozar

Veel gemeentebesturen en andere instellingen hebben hun festiviteiten voor 21 juli volledig in de prullenmand gesmeten door de coronacrisis. De Bozar mikte echter wel op “een dag van hoop en solidariteit” onder de noemer ‘Art reconnects Belgium’. Zo was er in de vertrekhal van de luchthaven in Zaventem een gigantische houtskooltekening van Rinus Van de Velde te zien.

Aan de Baron Hortastraat voerden acrobaten van het Circus Zonder Handen een show op, geïnspireerd op niemand minder dan Keith Haring, wiens werk de laatste maanden te zien was in de Bozar. Daarnaast werd er aan de Bozar ook een werk onthuld van graffitiartiest Dema One, in aanwezigheid van de koning en de premier.

Lees ook:

Koning roept op het land niet teleur te stellen en snel regering te vormen: “We kunnen alleen maar slagen als we verder kijken dan ons eigenbelang”