Zo’n 1.200 leerlingen en personeelsleden in quarantaine in Brusselse CLB-scholen sinds start van schooljaar JMBB

22 september 2020

11u28 0 Brussel Er zijn al 1.169 Brusselse leerlingen en personeelsleden in quarantaine geplaatst sinds de aanvang van het schooljaar drie weken geleden. Dat laat Brussels CLB-directeur Dries Vandermeersch weten.

In het totaal waren er op zondag in alle Brusselse CLB-scholen samen sinds 1 september 161 besmettingen geteld: 127 leerlingen en 34 personeelsleden. Daarnaast moesten al 1.077 leerlingen en 92 personeelsleden in quarantaine.

Gisteren moesten op het KA in Etterbeek nog 28 leerlingen in quarantaine nadat er eerder al 27 leerlingen in quarantaine geplaatst waren als gevolg van vijf positieve covidstaaltjes van leerlingen die les volgen in de school van het Gemeenschapsonderwijs.