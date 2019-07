Zo beleefde Brussel de Tour de France SZM

07 juli 2019

17u22 0 Brussel Brussel was een weekend lang in de ban van ‘s werelds grootste wielerwedstrijd. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder, maar dat lieten de wielerfans niet aan hun hart komen. Vooral rond het Fan Park op het De Brouckèreplein, het Paleizenplein, de Grote Markt en aan het Atomium dromden duizenden mensen samen. Dat leverde enkele leuke sfeerbeelden op.

Niet alleen Belgen zakten massaal naar de Grand Départ in onze hoofdstad af, ook buitenlanders van over de hele wereld bezochten onze hoofdstad voor het eerst voor de Tour. De ambiance die zat bijzonder goed en uit alle hoeken klonk dat wij ‘heel sympathieke mensen’ zijn.

In het fandorp op het De Brouckèreplein hingen heel wat gezinnen rond. Ook de familie Verhulst uit Leuven zakte speciaal voor de Tour naar Brussel af. “Voor de kinderen is het leuk om dit mee te maken, er is ook een heel familiale sfeer hier”, zegt papa Verhulst, die in de geldbuidel tastte en het hele gezin trakteerde op gele Eddy Merckx-petjes. “Naar de Tourstart en -finish kijken we wel liever op een andere plek, ver weg van de drukte.”

Deense supporters troepten zondag op het Paleizenplein samen voor de Tourbus van hun negen landgenoten. “Helaas kwam er eentje ten val, maar we hebben zeker geen spijt dat we naar Brussel gekomen zijn dit weekend. Het was de reis zeker waard!”, zeggen de vijf supporters. Dat Brussel heel sfeervol is, wisten ze al van een vorige reis. “Of we dit weekend iets van de stad gezien hebben? Eerlijk gezegd niet, we hebben de hele dag naar de Tour gekeken. Dat was best vermoeiend, dus keren we nu terug naar ons hotel."

De luidsten op het Paleizenplein waren ongetwijfeld deze groep Colombianen. “We zijn fan van de Tour, maar het feit dat er vijf Colombianen meestrijden in de allergrootste wielerwedstrijd, maakt het nog een tikkeltje specialer”, zeggen Felipe en Tatiana. Ze zakten alleen voor het weekend naar ons land af, maar de Colombiaanse sfeer, die zijn ze niet thuis vergeten.