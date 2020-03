Zo absurd kan hamstergedrag zijn: beelden tonen ellenlange rij winkelkarretjes Daimy Van den Eede

19 maart 2020

06u50 4 Brussel Hoewel winkeliers blijven benadrukken dat hamsteren allesbehalve nodig is, blijven de lange wachtrijen aan supermarkten aanhouden. Dat blijkt uit beelden die gisteren gemaakt zijn aan een Carrefour-filiaal in Sint-Agatha-Berchem. Ze tonen een ellenlange rij van mensen die wachten om binnen te mogen en hun inkopen te doen.

Sinds begin deze week mag er in elke supermarkt maar een bepaald aantal mensen aanwezig zijn, afhankelijk van de oppervlakte van de winkel. Dat leidt overal tot lange wachtrijen buiten.

“Onverantwoord”

Sectorfederatie Comeos is het aanhoudend hamstergedrag grondig beu. “Er is genoeg voor iedereen. Nu ‘rap-rap-rap’ je inkopen doen is niet enkel slecht voor jezelf, maar ook voor het personeel”, zegt CEO Dominique Michel.