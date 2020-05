Zinneke Parade online te beluisteren JCV

15 mei 2020

10u53 0 Brussel Zaterdag had normaal gezien de twintigste editie van de Zinneke Parade moeten uitgaan, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. Als troost kan je zaterdag in de plaats een zogenaamde soundscape volgen op de website van de parade.

Het thema voor de Zinneke Parade dit jaar was ‘Wolven’ en voor de 20ste editie had de organisatie wat speciaals in petto. Dat kan nu echter niet doorgaan door de coronacrisis.

Als alternatief wordt er zaterdag een soundscape uitgezonden via de website zinneke.org. “Die zal de geluiden van de Parade reproduceren en getuigenissen van de deelnemers samenbrengen om zo een denkbeeldige parade tot leven te brengen”, zo laat de organisatie weten.

De uitzending vindt plaats tussen 15 en 17 uur.