Zinneke Parade moet 20ste verjaardag laten schieten JCV

24 maart 2020

12u08 0 Brussel Normaal gezien had op 16 mei de 20ste Zinneke Parade door de straten van Brussel moeten trekken, maar dat gaat door de coronacrisis niet door. De organisatie denkt wel na over een alternatief.

Het thema voor de Zinneke Parade dit jaar was ‘Wolven’ en voor de 20ste editie had de organisatie wat speciaals in petto. Dat kan nu echter niet doorgaan door de coronacrisis.

Toch wil de organisatie nadenken over een alternatief. “We nemen nu een maand de tijd om samen met heel het netwerk uit te zoeken hoe en wanneer we ermee naar buiten komen”, klinkt het. “Momenteel is er geen vast beoogd resultaat. De creativiteit van de Zinnekes zal zeker tot iets moois leiden. We laten onze 20e verjaardag niet zomaar voorbijgaan!”

