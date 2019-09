Zin in Wafel met kreeft? Nieuwe ‘Gaufres&Waffles’ zet het op het menu JCV

05 september 2019

19u09 0 Brussel In de Koningsgalerij is donderdag ‘Gaufres&Waffles’ geopend. Dat is een nieuwe wafelzaak met op zijn zachtst gezegd originele recepten. Zo kan je er wafels met onder meer americain, eendenlever, kreeft of zalm krijgen.

De bedoeling is dat wafels er geen zoete snack zijn, maar een volledige maaltijd. De recepten werden uitgewerkt door sterrenchef Yves Mattagne van het bekende Sea Grill. Zijn creaties krijgen origineel beslag zoals americain, eendenlever, kreeft of zalm. De wafel wordt ook geserveerd met zoete toppings als chocolade, appels, ananas of bosbessen.

Het opzet van de jonge initiatiefnemers Sebastien Mattagne en Michael Chiche is gebaseerd op de trend van het monoproduct. “We willen een van de rijkdommen van de Brusselse eetcultuur herbekijken”, klinkt het. De twee partners zijn al actief in de voedingssector waar ze sinds enkele jaren samenwerken aan het Dinner in the Sky-evenement.

De zaak is elke dag open. Een ‘gewone’ wafel met chocolade kost er 6 euro, terwijl de versie met kreeft je 16 euro kost.