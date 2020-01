Ziekenhuizen halen tiende van hun stroom uit nieuwe zonnepanelen JCV

23 januari 2020

14u57 0 Brussel de Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) zullen op vier van hun campussen zonnepanelen installeren. Dat moet meteen goed zijn om 11 procent van het energieverbruik te dekken.

Het project werd donderdag voorgesteld op de site Molière Longchamp in Vorst. Daar komen de eerste reeks zonnepanelen te liggen. Tegen het einde van april van dit jaar, moeten er ook panelen liggen op de daken van de sites Etterbeek-Elsene in Elsene, Joseph Bracops in Anderlecht, en Etterbeek-Baron Lambert in Etterbeek. In totaal moet dat goed zijn voor bijna 3.700 panelen met een oppervlakte van meer dan 7.400 vierkante meter. De IZZ gaan hiervoor een partnerschap aan met installateur Réno-solutions en derde investeerder Watt Matters.

Met de installatie wil IZZ zichzelf op de kaart zetten als milieuvriendelijk. Het is ook niet het eerste initiatief dat wordt genomen. Zo kwam er al een warmtekrachtkoppelingsunit op de campus Etterbeek-Elsene, werden er compostbakken en moestuinbakken geplaatst en produceert het IZZ zijn eigen honing uit zes bijenkorven.

Ook voor de nieuwe gebouwen die worden opgetrokken op de site Joseph Bracops in Anderlecht wil IZZ duurzaam en innovatief te werk gaan. Ze zullen geïntegreerd worden in het stadslandschap en er worden zo veel mogelijk gerecycleerde materialen of materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact gebruikt.