Ziekenhuisopnames in Brussel blijven stijgen, Iris Ziekenhuizen vragen spreiding patiënten SRB

08 oktober 2020

14u02

Bron: Belga 0 Brussel Het aantal opnames in het UZ Brussel blijft stijgen. Voor de derde dag op rij kwamen er donderdag zes nieuwe COVID-19-patiënten bij. Bij de Iris Ziekenhuizen is intussen een vijfde van de IC-bedden ingenomen door COVID-19-gevallen en wordt er gevraagd om consequent te spreiden naar ziekenhuizen buiten het Brussels gewest.

De druk op de Brusselse ziekenhuizen blijft groot en ook binnen het netwerk van de openbare Iris Ziekenhuizen klinkt nu de lokroep om patiënten te spreiden, zodat de kritische diensten enigszins verlicht worden. Ze zijn op hun hoede voor een verdere stijging en een omslag naar fase 1B.

Fase 1B

“Samen met de andere Brusselse ziekenhuizen vragen we de organisatie van ‘consequente’ transfers naar ziekenhuizen in andere provincies, enkele tientallen gevallen in de komende twee à drie weken. Zo vermijden we dat het Brussels Gewest in fase 1B terechtkomt”, stelt Etienne Wéry, afgevaardigd bestuurder van de Brusselse Iris Ziekenhuizen. “In fase 1B zou 50 procent van de dienst intensieve zorg moeten worden gereserveerd voor COVID-19-gevallen. Wat zou betekenen dat voorziene activiteiten op het gebied van oncologie, cardiologie, pneumologie enzovoort moeten worden uitgesteld”, verduidelijkt hij.

In het UZ Brussel worden momenteel 41 COVID-19-patiënten verzorgd. In de afgelopen 24 uur werden zes nieuwe patiënten opgenomen. Acht patiënten worden verzorgd op de afdeling intensieve zorg, waarvan zes patiënten invasief worden beademd en twee patiënten ondersteuning krijgen van de hart- en longfuncties. Intussen konden wel vier COVID-19-patiënten het ziekenhuis verlaten.