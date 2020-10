Ziekenhuis in Charleroi wimpelt Brusselse coronapatiënten af JMBB

13 oktober 2020

18u44

Brussel De ziekenhuizen zitten op hun tandvlees. In Wallonië, waar de tweede coronagolf meer en meer aan kracht wint, is die druk nog net wat voelbaarder en wijst een ziekenhuis in Charleroi intussen Brusselse patiënten af. Dat weet La Capitale.

“We hebben een onverdraaglijke druk van Brussel ontvangen", zegt dr. Manfredi Ventura, medisch directeur aan het Grand Hôpital de Charleroi. Ventura laat weten dat hij zowel patiënten uit het eigen ziekenhuisnetwerk als uit omliggende ziekenhuizen boven Brusselse covidpatiënten plaatst. “Ik ga onze capaciteit niet opzij zetten en de zorg voor mensen uit Charleroi op de lange baan schuiven om de Brusselaars op een normale manier te laten functioneren”, klinkt het.

Ventura verduidelijkt: “We zijn klaar om Brusselse patiënten op te nemen, maar dan moet de situatie van het ziekenhuis dat die patiënten naar ons stuurt eerst slechter zijn dan onze situatie.”

Eerlijk

Volgens De Standaard zouden veertien ziekenhuizen afgelopen weekend geweigerd hebben om covid-19-patiënten over te nemen uit andere ziekenhuizen. Nochtans is binnen een spreidingsplan afgesproken dat ziekenhuizen coronapatiënten sneller naar andere ziekenhuizen kunnen overbrengen, om de niet-covidgerelateerde zorg zoveel mogelijk te vrijwaren. Vorige week kwam Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) nog in opspraak omdat hij patiënten uit Brussel wilde weigeren.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukt dat het belangrijk is dat ziekenhuizen het spreidingsplan volgen. “Het maakt mij niet uit waar men daar bezwaar tegen inroept, in Aalst of in Charleroi, dat maakt voor mij geen verschil. Het spreidingsplan is eerlijk”, antwoordde hij dinsdag op vragen in de Kamercommissie Gezondheid.