Zeventiger naar ziekenhuis door CO-vergiftiging SHVM

22 oktober 2019

10u57 0 Sint-Joost-ten-Node Een zeventiger is in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 00.30 uur het bewustzijn verloren in zijn appartement in Sint-Joost-ten-Node nadat hij een CO-vergiftiging opliep. De man is buiten levensgevaar.

In de Scailquinstraat in Sint-Joost-ten-Node belde een bezorgde buur de hulpdiensten nadat hij een bewoner van een appartement op de negende verdieping om hulp hoorde roepen. De man hoorde daarnaast ook geklop op de muren. Bij aankomst van de ambulancier, sloeg de CO-melder meteen alarm. Daarop belden de ambulanciers onmiddellijk de brandweer die snel ter plaatse was en vervolgens de deur van het appartement openbrak.

De brandweer trof vervolgens een man van 70 aan die bewusteloos op de grond lag . Het slachtoffer werd meteen geëvacueerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Dodelijk

In het appartement werd een waarde van 0,02% CO gemeten. Een blootstelling van 3 uur aan een waarde van 0,04% kan dodelijk zijn. De andere bewoners van het appartement kregen de opdracht om binnen te blijven en de ramen te openen. Hun woningen bleven gevrijwaard van CO en niemand raakte vergiftigd.

De oorzaak van de CO-verspreiding is volgens woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw een slechte afvoer van de verbrandingsgassen van de brander in de keuken van het slachtoffer. De brander werd buiten werking gesteld en verzegeld door de technicus van Sibelga.