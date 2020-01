Zevenjarig meisje overleden in Sint-Jans-Molenbeek: moeder verdacht van doodslag SHVM

22 januari 2020

12u33 0 Sint-Jans-Molenbeek De moeder van het zevenjarige meisje dat in verdachte omstandigheden overleden is in Sint-Jans-Molenbeek, is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor doodslag. Dat meldt het parket van Brussel. Ze verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die moet beslissen of ze in voorlopige hechtenis blijft. De juiste doodsoorzaak is momenteel nog niet gekend. Wel staat vast dat het meisje niet aan een natuurlijke dood is gestorven.

De 39-jarige vrouw was zich maandag komen aanbieden op de gemeente met de melding dat haar dochter vrijdag overleden was. De gemeentediensten verwittigden daarop de politie, die ter plaatse ging en het lichaam van het kind aantrof. Het parket stuurde daarop een wetsarts ter plaatse en die kon, op basis van een eerste uitwendige lijkschouwing, niet uitsluiten dat het overlijden door een derde was veroorzaakt.

De moeder werd daarop van haar vrijheid beroofd en het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek voor doodslag. De onderzoeksrechter en het parket stapten in de loop maandagnamiddag ter plaatse af, terwijl de onderzoeksrechter ook een autopsie beval. Die is intussen uitgevoerd en uit de resultaten is gebleken dat het kind geen natuurlijke dood is gestorven. Hoe het meisje dan wel overleden is, is niet duidelijk. Het parket heeft inmiddels ook een toxicologisch onderzoek bevolen om meer duidelijkheid te scheppen over de doodsoorzaak.

“Over de inhoud van de verklaringen van de moeder geven we geen commentaar”, zegt de parketwoordvoerster, “maar ze werd na verhoor door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst op verdenking van doodslag. Ze verschijnt vrijdag voor de raadkamer.”

Volgens het parket is er nog geen sprake van andere verdachten.