Zevenjarig meisje overleden in Sint-Jans-Molenbeek: moeder blijft onder aanhoudingsbevel SHVM

24 januari 2020

10u13 0 Sint-Jans-Molenbeek In de zaak rond de dood van het zevenjarig meisje in Molenbeek, heeft de Brusselse raadkamer vandaag de aanhouding van de moeder van het slachtoffer verlengd. Volgens een bron dicht bij het onderzoek is er nog geen psychiater aangesteld en lopen er nog verschillende dringende onderzoeksdaden.

De 39-jarige vrouw kwam zich maandag aanmelden op de gemeente met de melding dat haar dochtertje van 7 vrijdag overleed. De gemeentediensten verwittigden daarop de politie, die ter plaatse ging en het lichaam van het kind aantrof. Het parket stuurde daarop een wetsarts ter plaatse en die kon op basis van een eerste uitwendige lijkschouwing niet uitsluiten dat het overlijden door een derde was veroorzaakt. Het parket opende een gerechtelijk onderzoek voor doodslag. Uit de resultaten van de autopsie bleek dat het kind geen natuurlijke dood is gestorven. Het parket heeft inmiddels ook een toxicologisch onderzoek bevolen om meer duidelijkheid te scheppen over de doodsoorzaak.