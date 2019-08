Zeven nieuwe buslijnen moeten centrum meer toegankelijk maken WHW

26 augustus 2019

15u43 0 Brussel Op zeven buslijnen komt er een nieuwe reisweg, versterking of verlenging Op deze manier wil de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB haar busreizigers vanaf september enkele nieuwe mogelijkheden aanbieden.

Vooral de deelgemeenten Haren en Neder-Over-Heembeek krijgen door de nieuwe lijnen een betere verbinding met het centrum van de hoofdstad. Concreet krijgen bussen 21, 45, 64, 65 en 80 een nieuwe reisweg. Bus 21 krijgt Maes als nieuwe eindhalte, terwijl bus 80 een nieuwe route krijgt met als eindhalte Haren. De lijn 45 wordt voortaan omgelegd tussen Sint-Vincentius en Oud-Kappelleke via het Vredeplein en lijn 64 rijdt vanaf september tot Bordet Station. De buslijnen 45 en 64 worden voortaan bediend door gelede bussen om zo tijdens de spits meer plaats en comfort te voorzien. Bus 65 tenslotte krijgt een nieuwe reisweg met eindhalte Machelen, waardoor deze een rechtstreekse verbinding vormt tussen Machelen, Haren, Evere en Centraal-Station.

hefbomen

Lijn 12, die tussen Brussels Airport en Luxemburg rijdt, wordt versterkt en rijdt vanaf nu elke weekdag en de hele dag door. Bus 46 die momenteel tussen Moortebeek en Anneessens rijdt, wordt verlengd tot eindhalte Gilbert. “We moeten een omslag maken in hoe mensen zich verplaatsen. Het openbaar vervoer is één van de belangrijkste hefbomen om het verkeer in de stad vlotter en veiliger te doen verlopen, en om de luchtvervuiling aan te pakken”, zegt kersvers Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). De nieuwe stap in het busplan van de MIVB werd voorgesteld in het gloednieuwe depot op de Tyraslaan in Neder-Over-Heembeek. Het busdepot richt zich volledig op het ontvangen van elektrische bussen.