Zeven mensen lichtgewond bij kelderbrand in Brussel SHVM

15 november 2019

15u12 0 Brussel In de Montserratstraat in Brussel heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kelderbrand gewoed in een appartementsgebouw. Zeven mensen raakten daarbij licht bevangen door de rook.

De Brusselse brandweer kwam ter plaatse nadat er rookontwikkeling werd gemeld in het gebouw, dat acht verdiepingen telt. Bij aankomst troffen de brandweerlieden vijf mensen aan. Eentje kreeg ter plaatse extra zuurstof toegediend.

Op datzelfde moment kreeg de brandweer een nieuwe oproep binnen van enkele bewoners in dezelfde straat. De oproep ging initieel om een man die zijn enkel verstuikt had. Later bleek dat er zes bewoners, waaronder vier volwassenen en twee kinderen, van het appartement waar de brand woedde bij de man aanwezig waren omdat ze onderdak zochten. Zij werden naar het Sint-Pietersziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd bij het naar buiten lopen.

“Door de rook lopen is geen goed idee”, zegt Walter Derieuw van de brandweer. “We roepen dan ook op om in geval van brand alle deuren te sluiten en je naar het raam te begeven, zodat we kunnen zien wie er aanwezig is in het gebouw.”

Na de interventie van de brandweer waren de woningen opnieuw bewoonbaar.