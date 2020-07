Zeven medewerksters van Schaarbeeks rusthuis ontslagen Stephanie Romans

11 juli 2020

11u56 1 Brussel Het OCMW van Schaarbeek ontslaat zeven verzorgsters uit rusthuis La Cerisaie. De directie had acht medewerksters geschorst vanwege administratieve fouten. Het OCMW van Schaarbeek ontslaat zeven verzorgsters uit rusthuis La Cerisaie. De directie had acht medewerksters geschorst vanwege administratieve fouten. De bejaardenverzorgsters vochten hun naderend ontslag aan. Slechts een van hen mag toch aanblijven.

Het Vast Bureau van het OCMW van Schaarbeek vergaderde woensdag urenlang over het lot van de acht zorgverleensters uit het Schaarbeekse rusthuis La Cerisaie. De debatten duurden zelfs zo lang dat de leden hun beslissing tot vrijdag uitstelden.

Pas vandaag laat OCMW-voorzitster Sophie Querton wat het Bureau heeft besloten. Gisteren kon ze dat nog niet meedelen, omdat het OCMW eerst de acht betrokken verzorgsters zelf moest inlichten: “Zeven van de acht medewerksters zijn ontslagen.”

Flinterdun

“We hebben de beslissing voor elk individu apart overwogen”, zegt Querton. “De redenen voor het ontslag blijven vertrouwelijk. We willen vanaf nu verder werken in alle sereniteit. Dat is in het belang van de rusthuisbewoners, de zorg in La Cerisaie, en voor het personeel dat zorgt voor de bewoners.”

De bejaardenverzorgsters zeggen dat de dossiers van de directie ‘flinterdun’ waren. “Er staat niet in dat we slecht voor de bewoners zorgen”, zegt een verzorgster. “Het zijn, met alle respect, futiliteiten. Bijvoorbeeld een verslag dat niet correct is ingevuld.”