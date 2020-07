Zeven medewerksters van Schaarbeeks rusthuis ontslagen: “Omdat ze een keer document niet ondertekenden, of badge niet gebruikten” Stephanie Romans

11 juli 2020

11u56 2 Brussel Het OCMW van Schaarbeek ontslaat zeven verzorgsters uit rusthuis La Cerisaie. De directie had acht medewerksters geschorst vanwege administratieve fouten. Het OCMW van Schaarbeek ontslaat zeven verzorgsters uit rusthuis La Cerisaie. De directie had acht medewerksters geschorst vanwege administratieve fouten. De bejaardenverzorgsters vochten hun naderend ontslag aan. Slechts een van hen mag toch aanblijven.

Het Vast Bureau van het OCMW van Schaarbeek vergaderde woensdag urenlang over het lot van de acht zorgverleensters uit het Schaarbeekse rusthuis La Cerisaie. De debatten duurden zelfs zo lang dat de leden hun beslissing tot vrijdag uitstelden.

Pas vandaag laat OCMW-voorzitster Sophie Querton wat het Bureau heeft besloten. Gisteren kon ze dat nog niet meedelen, omdat het OCMW eerst de acht betrokken verzorgsters zelf moest inlichten: “Zeven van de acht medewerksters zijn ontslagen.”

Flinterdun

“We hebben de beslissing voor elk individu apart overwogen”, zegt Querton. “De redenen voor het ontslag blijven vertrouwelijk. We willen vanaf nu verder werken in alle sereniteit. Dat is in het belang van de rusthuisbewoners, de zorg in La Cerisaie, en voor het personeel dat zorgt voor de bewoners.”

Hier worden mensen ontslagen omdat ze een keer hun badge niet gebruikten, of een document niet tekenden Vakbondsvrouw Carine Rosteleur

De bejaardenverzorgsters zeggen dat de dossiers van de directie ‘flinterdun’ waren. “Er staat niet in dat we slecht voor de bewoners zorgen”, zegt een verzorgster. “Het zijn, met alle respect, futiliteiten. Bijvoorbeeld een verslag dat niet correct is ingevuld.”

Zonder waaschuwing

De vakbond reageert ontstemd op het ontslag van de zeven personeelsleden. Regionaal secretaris van de vakbond ACOD, Carine Rosteleur, noemt de beslissing “beschamend”, zeker na de covidcrisis: “Ze laten het personeel tijdens de nachtdienst met z'n drieën werken in plaats van met vier. Terwijl vier verzorgers ‘s nachts eigenlijk al te weinig is. Achteraf gebruiken ze dan de taken die niet ze niet konden uitvoeren als motivering om een disciplinaire procedures te starten.”

Rosteleur zegt dat de vrouwen goed werk deden: “In La Cerisaie is er bijna geen enkel covidpatiënt geweest. Er vielen amper doden. En nu worden mensen ontslagen omdat ze een document niet tekenden, of hun badge niet gebruikten. De directie verwijt de medewerkster dan dat ze niet binnen zijn gegaan bij een patiënt, omdat dat niet geregistreerd staat. Zelfs als ze kunnen aantonen dat ze er wel waren, komt er toch een rapport van. Dat vind ik niet redelijk.”

99 verbeterpunten

Volgens Rosteleur hamert de directie op de procedures na een negatief inspectierapport. “Ze hadden 99 verbeterpunten, waarvan een vijftiental dringende. Die moesten ze aanpakken, anders zou het rusthuis moeten sluiten. Dat zijn nieuwe procedures. Die zijn belangrijk, maar normaal is er wel een gradatie in sancties. Direct iemand ontslaan zonder waarschuwing toont dat men vooral van mensen af wil. Ze ontslaan medewerksters die zich durven te verzetten.”

De ontslagen medewerksters worden momenteel vervangen door interimkrachten. Rosteleur:“Opvallend, want voordat deze acht vrouwen geschorst zijn, kregen wij nog te horen dat er geen budget meer was voor interimpersoneel. Ik vraag me dus af hoe ze die ontslagen gaan opvangen.” De vakbond vreest dat het personeel extra uren zal moeten kloppen om hun ontslagen collega’s te vervangen.

De vakbond bekijkt of het nog zin heeft om juridisch verdere stappen te ondernemen.