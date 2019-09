Zeshonderd kilometer fietsen om bombardementen te stoppen SVHM

14 september 2019

14u48 0 Brussel Handicap International daagt de Europese parlementsleden uit om het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden te stoppen. Dat doen ze aan de hand van een fietstocht waarbij de organisatie zo’n zeshonderd kilometer zal afleggen tussen Brussel en Straatsburg.

Deze ochtend begonnen 11 medewerkers van de organisatie aan hun fietsroute. Op die eerste dag nodigde de organisatie het grote publiek uit om met hen tot in Namen te fietsen. Zo’n vijftig mensen namen deel aan de tocht. De deelnemers kregen de keuze om door de hele etappe van Brussel naar Namen (70 km) te fietsen of een halve etappe te trappen van Brussel naar Louvain-la-Neuve.

‘Stop de bombardementen’

In amper zes dagen willen de deelnemers het eindpunt Straatsburg bereiken. Daar vindt op 19 september een plenaire zitting van het Europees Parlement plaats, die het zal hebben over de duizenden burgerslachtoffers die gewond raken door bombardementen in bevolkte gebieden.

Het doel van de organisatie is om de parlementariërs de oproep van het INEW (The International network on Explosive Weapons) te laten tekenen. Die bestaat uit 31 NGO’s, waaronder ook Handicap International, die de bescherming van de bevolking in gewapende gebieden wil versterken door een einde te maken aan het gebruik van explosieve wapens. Negentig Europese parlementariërs uit België, Frankrijk en Zwitserland zouden hun stem al hebben uitgebracht.