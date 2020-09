Zesde Leopold Café op Brussels grondgebied geopend in Vrijheidswijk: “Onderscheiden van andere vestigingen” JMBB

24 september 2020

15u26 0 Brussel Met een zesde vestiging is het concept van Leopold Café intussen bijna niet meer weg te denken uit de Brusselse straten. Nicolas Zamagni stelt ons voor aan de jongste telg in de Leopold-familie, de editie Royale, een plek die net wat anders is dan de Leopolds die we al kennen.

“Het is de zesde Leopold in Brussel, maar we proberen ons wel wat te onderscheiden van de andere vestigingen”, vertelt Nicolas, een van de vier uitbaters. “We willen een mix aanbieden van gezond take-awayvoedsel en een kleine keuken met bagels, toasts, bowls, ... Die zaken zijn vandaag de dag erg populair. We gaan ook voor een afterwork-moment, wat ons ook onderscheidt van andere Leopold-cafés. Bier van de tap, dat heb je niet in de andere Leopolds.”

Oorspronkelijk decor

Daarnaast vind je in het café ook heel wat typisch Belgische producten: stripgadgets, toeristische en lifestyleboeken, en andere hebbedingen. De bedoeling is om het traditionele stedelijke caféconcept te overstijgen. Ook het interieur en de inrichting ademen de typische Leopold-stijl. “We hebben een groot deel van de werken tijdens de corona uitgevoerd. De meeste andere vestigingen hebben grote, open ramen, maar dat was hier niet mogelijk. We hebben binnen ook heel wat van het oorspronkelijke decor behouden, zoals de trappilaren en het plafond.”

De locatie is bovendien erg praktisch: middenin de parlementaire buurt, maar dus ook dichtbij het historisch centrum van Brussel. “De Vrijheidsbuurt kent onnoemelijk veel restaurants en zaakjes, maar er was er nog geen enkele die doet wat wij doen. Er zijn brasserieën, bakkers, typische Italiaanse of Aziatische restaurants, maar nog geen plekken waar je bijvoorbeeld ook overdag kunt komen coworken. Aan elke tafel zijn er verschilende stekkers. De gezonde mix en de variatie qua aanbod, heb je niet in andere zaken in de wijk.”

Binnenkort volgt met een vestiging bij de Europese Commissie een zevende Leopold in het gewest.