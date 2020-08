Zes verwaarloosde schapen bevrijd uit vervuild veld Wouter Hertogs Stephanie Romans

04 augustus 2020

10u41 0 Brussel De organisatie ‘Help Animals’ heeft in Haren zes schapen ontzet uit een veld dat vervuild bleek. De schapen bleken uitgedroogd en verwaarloosd.

Agenten hadden de dieren opgemerkt op een veld waartoe de toegang verboden was vanwege de hoge staat van vervuiling. Ze verwittigden Leefmilieu-Brussel die op hun beurt de hulp inriepen van ‘Help Animals’. Naast het feit dat het veld ernstig vevuild was lagen er ook allerlei obstakels waaraan de dieren zich konden verwonden. De dieren moesten drinken uit een smerige tank waarin vervuild water lag.

“Het hoeft niet te verwonderen dat de dieren in slechte staat waren. Ze vertoonden alle tekenen van verwaarlozing en waren uitgedroogd”, klinkt het bij ‘ Help Animals’. Dat de vaststellingen een staartje zullen krijgen staat vast. =de politie van Neder-Over-Heembeek zoekt momenteel nog de eigenaar om hem in kennis te stellen van de inbeslagname van zijn dieren. De dieren worden opgevangen bij ‘Help Animals’.