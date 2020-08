Zes schapen op het nippertje gered van illegale slachting Stephanie Romans

01 augustus 2020

13u28 0 Brussel Vrijwilligers hebben gisteren zes schapen gered die geslacht zouden worden tijdens het Offerfeest. De politie ontdekte de verstopte dieren in een kelder, een garage en in een geblindeerd busje. “Voor twee dieren kwamen we net te laat. Zij waren al gedood.”

Ze hadden er tijdens het Offerfeest wel op gerekend dat de oproepen zouden binnenkomen. Help Animals staat al jaren klaar voor de politie om verwaarloosde of mishandelde dieren op te halen. Vorig jaar redde het team rond het Offerfeest honderd schapen. Daar zat een grote ‘vangst’ bij van 88 schapen die weggeplukt werden van een illegale slachtvloer.

Zes lijkt dan niet zo veel. “We verwachten dit weekend ook nog wel wat oproepen”, zegt verantwoordelijke Maxime Neufkens. “Door de pandemie gaan minder mensen op reis naar familie in het buitenland. Ik vermoed dat die thuisblijvers er soms voor zullen kiezen om dan thuis een schaap te slachten.”

Schokkend

Gisteren kwam zijn team drie keer tussen na verschillende verzoeken van de politie. De eerste keer was in een woning in Anderlecht. “Daar zaten drie schapen op een binnenplaatsje", zegt Neufkens. “Een schaap was al geslacht. De andere twee stonden naast de overblijfselen van het overleden dier. Dat blijft ook voor ons altijd weer schokkend om te zien.”

De tweede vondst gebeurde in de buurt van Zuidstation. Daar zaten de schapen in een garage. “De eigenaars probeerden de beesten nog snel te verstoppen in de kelder. Gelukkig hebben we ze toch gevonden. Ook hier kwamen we voor een dier te laat. Dat was al dood. Aan de schapenkeutels te zien zaten de dieren daar al een paar dagen.”

Alerte buren

De overige twee geredde schapen werden ontdekt toen de politie een voertuigcontrole deed. Een bestelwagen had twee schapen in de laadruimte. Neufkens roept mensen die ergens schapen zien op om dat te melden. “De meeste gevallen ontdekken we dankzij alerte buren.”

De zes schapen die gisteren in beslag zijn genomen, zitten intussen in een opvang Kasteelbrakel en Gembloux. “Sommige dieren waren in de warmte flink uitgedroogd. Ze hadden diarree ... Je merkt ook dat ze enorm veel stress hebben gehad. Je mag dieren niet onderschatten: zij begrijpen wat er te gebeuren staat en zijn angstig. Het zal nog wel een paar dagen duren, voor ze een beetje rustig zijn.”