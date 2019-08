Zes schapen in beslag genomen bij controles JCV

09u48 0 Brussel De politie van de zone West heeft zondag bij verschillende controles in totaal zes schapen in beslag genomen. Die zaten in voertuigen waarvan de bestuurders niet de juiste vergunningen op zak hadden.

De controle vond plaats naar aanleiding van het islamitische Offerfeest zondag. Het is al het derde jaar dat de politie van de zone West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg) deze controles organiseert. “Omdat er geen tijdelijke slachtvloeren meer worden ingericht, neemt het risico op thuis slachten toe”, zegt politiewoordvoerder Johan Berckmans. “Daarom werken we samen met Leefmilieu Brussel om deze controles op te zetten, om zo het welzijn van de dieren te garanderen.”

De politie nam in totaal 6 schapen in beslag in 3 verschillende voertuigen. “De bestuurders daarvan waren zonder de nodige vergunningen onderweg, die zijn voor particulieren bijna onmogelijk te verkrijgen”, zegt Berckmans. “Alle chauffeurs hebben de dieren vrijwillig afgestaan en zij zijn overgebracht naar het opvangcentrum van Veeweyde in Anderlecht.”

De politie van de zone West betrapte gisteren niemand op heterdaad bij het slachten van een schaap in huis. “We zien steeds vaker dat er giften gedaan worden als een alternatief”, zegt Berckmans. “Maar het blijft belangrijk om preventief op te treden.”