Zes personen bevrijd uit brandend flatgebouw WHW

21 juli 2019

11u19 0 Brussel Op de Zuidlaan in Brussel heeft vanochtend een brand gewoed in een flatgebouw. Daarbij vielen geen gewonden, maar zes personen moesten wel door de brandweer uit het gebouw bevrijd worden.

Omstreeks 08.45 uur ontstond er brand in het kelderlokaal waar zich de elekriciteitstellers bevonden. Omdat de kelderdeuren openstonden verspreidde de rook zich snel doorheen het hele gebouw. De personen die aan de achterzijde van het gebouw woonden konden langs die weg het gebouw verlaten maar één persoon die op de tweede verdieping woonde, moest door de brandweer bevrijd worden via een ladderwagen. Ondertussen werden vijf andere bewoners via de trappen geëvacueerd door de brandweer. Daarvoor kregen de bewoners zuurstofmaskers van de brandweer.

Alle bewoners, twaalf in totaal, werden ter plaatse onderzocht door een MUG-arts, maar geen van hen moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Door de brand is het flatgebouw onbewoonbaar. De waterleidingen zijn door de hitte immers gebarsten en er is heel wat rook- en waterschade in het gebouw.