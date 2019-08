Zes chauffeurs geklist bij alcoholcontrole JCV

09 augustus 2019

11u09 0 Brussel Agenten van de politiezone Montgomery hebben in het kader van de Bob-campagne van deze zomer 50 voertuigen gecontroleerd. Zes bestuurders liepen tegen de lamp omdat ze te veel gedronken hadden.

De controles vonden plaats op de Tervurenlaan, de Sint-Michielslaan en de Tervurenpoort. De politie deelde ook twee waarschuwingen uit omdat een chauffeur niet in orde was met zijn verzekering en een andere niet in orde was met de technische controle.

Sinds maart van dit jaar drijft de zone het aantal verkeerscontroles in Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe op.