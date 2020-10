Zelfstandigensyndicaat klaagt onduidelijkheid aan: “Moeten eetcafés en bistro’s ook toe? Sluiten of niet heeft enorme gevolgen voor hun omzet” SRB

08 oktober 2020

13u19 0 Brussel Zelfstandigensyndicaat NSZ vindt de regels voor de Brusselse horeca onduidelijk. Vanaf donderdag Zelfstandigensyndicaat NSZ vindt de regels voor de Brusselse horeca onduidelijk. Vanaf donderdag moeten cafés sluiten , maar restaurants mogen open blijven. Restaurants, dat zijn volgens het besluit zaken die “hoofdzakelijk” eten serveren. “Dat is veel te a-specifiek”, vindt NSZ.

De definitie van cafés en restaurants is donderdagmorgen verduidelijkt in een besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Onder drankgelegenheid vallen plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en waar dranken worden geconsumeerd. Dat geldt ook voor plaatsen waar die activiteit bijkomstig is, denk aan een sportkantine. Een restaurant is een plaats toegankelijk voor het publiek “die in hoofdfunctie bedoeld is om maaltijden te bereiden en/of ter beschikking te stellen van het publiek”.

Hoofdfunctie

Te onduidelijk zegt NSZ: “De hamvraag is: wat wordt er begrepen onder ‘hoofdfunctie’? Hoeveel is ‘in hoofdfunctie’? Concreet: wat dus met bistro’s, eetcafés en dergelijke, die eten en drank serveren? Het is helemaal niet duidelijk voor hen of ze nu mogen openblijven of verplicht moeten sluiten, terwijl de sluiting van de cafés in Brussel wel al van kracht is sinds donderdagochtend om 7 uur.”

“We betreuren de onduidelijkheid voor de horeca-uitbaters ten zeerste”, aldus NSZ. “We willen dan ook dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Sluiten of niet heeft enorme gevolgen voor hun omzet en dus hun toekomst als ondernemer in erg moeilijke tijden. Het gaat hier trouwens over maatregelen voor een maand, dus moet er erg snel geschakeld worden. Het is totaal uit den boze dat horeca-uitbaters te goeder trouw bij controle de dupe worden van de onduidelijke wetgeving hieromtrent. Zij die te goeder trouw openblijven maar geen duidelijke info krijgen, mogen in geen geval gestraft worden.”