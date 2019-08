Zelfrijdende busje vervoert studenten op UZ campus SZM

23 augustus 2019

15u57 0 Brussel In Jette is vrijdag een zelfrijdende, elektrische shuttlebus op de universiteitscampus ingehuldigd. “Integendeel tot de shuttlebussen van de MIVB, die meer een openbare dienst beoefenen, dient dit busje meer voor onderzoek.” In een eerste fase, tot oktober, worden de auditoria verbonden met de studentenkoten. Vervolgens wordt het busje ook ingezet op de openbare weg, langs de ingang van het UZ Jette.

Het project is een samenwerking tussen de onderzoekers van MOBI en SMIT van de VUB en LOUISE van de ULB na een oproep van Innoviris, het Brussels instituut voor onderzoek en innovatie. “Innoviris had een oproep geplaatst voor een project om de mobiliteitsuitdagingen in Brussel te helpen oplossen en aangezien dat we al onderzoek doen op elektrische voertuigen, hebben we ons project van zelfrijdende busjes ingediend”, zegt mobiliteitsexperte Lieselot Vanhaverbeke.

Proefproject

Voor Innoviris moest de studie een living lab zijn, dus het project moest ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. De VUB en ULB bundelden daarom hun krachten op het gebied van duurzame mobiliteit, living lab of onderzoek via proeftuinen en ruimtelijke ordening. Na acht maanden research is het proefproject vrijdag gestart. “Eens dat we het zelfrijdende busje hadden, moesten we nadenken over waar de test het beste zou plaatsvinden”, zegt Vanhaverbeke. “Omdat op de campus van Jette zowel fietsers, voetgangers als auto’s rijden en er hier ook een divers doelgroep is van studenten, patiënten tot bezoekers, leek dit de ideale plaats.”

Voor de eerste fase tot oktober zal de bus vooral studenten vervoeren van de studentenkoten naar de auditoria en omgekeerd. Daarna zal de bus in een tweede fase tot februari op de openbare weg een lus maken langs de ingang van het ziekenhuis, de haltes van het openbaar vervoer en de parking. In totaal rijdt de bus een halfjaar, maar dat sluit niet uit dat die na het onderzoek daar zou blijven. “Afhankelijk van het onderzoek en hoe de bus reageert op de openbare weg, is het wel de bedoeling dat die langer blijft.”

Elektrische zelfrijdende busje

De volledig elektrische en zelfrijdende shuttlebus is een EZ10-model van de Franse constructeur Easy Mile uit Toulouse. Het voertuig beweegt zich over zijn traject met behulp van sensoren, camera’s, een gps en vehicle to infrastructure-communicatie. Het busje is wel altijd bemand met een operator, die het busje manueel zal bedienen in geval pech of hindernis. Daarnaast zijn er nog 12 plaatsen: 6 staanplaatsen en 6 zitplaatsen. Gemiddeld gaat het busje zo’n 10 tot 15 km/u. Als een student te laat is voor een les, dan blijft de beste optie dus wel hardlopen naar het auditorium.