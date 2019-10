Zeldzame prent van Keizer Karel brengt 24.000 euro op JCV

20 oktober 2019

13u05

Bron: Belga 0 Brussel Voor een uiterst zeldzame prent van bijna 500 jaar oud die de kroning van Karel V tot keizer uitbeeldt, betaalde een Belgische stichting dit weekend 24.000 euro in het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions.

Het gigantische werk van bijna 5 meter lang en 60 centimeter hoog hing decennialang tegen de wand van de werkkamer van een Brusselse privé-verzamelaar. Het panorama beeldt het verhaal van Karel V uit die in 1530 in Bologna door de paus tot Keizer werd gekroond van het Heilig Roomse Rijk. De prent is slechts het derde gekende exemplaar ter wereld en het enige dat tot nog toe op de private markt werd aangeboden.

Het topstuk was aanvankelijk geschat op een bedrag tussen de 15.000 en 25.000 euro. Het gaat nu naar een belangrijke Belgische stichting voor een bedrag van 24.000 euro, kosten inbegrepen.