Zegening trekt motards vanuit heel Vlaanderen: “De trip is ook belangrijk” JCV

30 mei 2019

13u01 0 Brussel Op Het Kardinaal Mercierplein in Jette is woensdag naar jaarlijkse traditie de motorzegening doorgegaan. Pastoor Dirk Vannetelbosch mocht er enkele honderden motards vanuit heel Vlaanderen ontvangen.

Het plein voor de Sint-Pieterkerk in Jette werd woensdagochtend opnieuw ingenomen door honderden motors en hun rijders. Zoals elk jaar verzamelen de ‘Belgian Blue Knights’, een motorclub voor politiemannen, op het plein voor de traditionele zegening.

De viering trekt bezoekers vanuit heel Vlaanderen. “De trip is natuurlijk ook een mooie reden om naar hier te komen”, zegt Jochen (38), die de trip vanuit Limburg maakte. “Het is de eerste keer dat we erbij zijn, op uitnodiging van de pastoor. En het is altijd leuk om onder de motards te zijn natuurlijk.”

Aram (29) en Cedric (34) zakten af uit Zwalm. “Wij maken binnenkort een grote reis met onze groep en dan kan je wat geluk gebruiken”, zeggen ze. “De pastoor is de motorcultuur heel genegen en hij is de kapelaan van onze club. Dat maakt het altijd leuk om naar hier te komen. Zelfs onze voorzitter, D.J. Alvarez is helemaal vanuit Texas naar hier gereisd.”

Tijdens de zegening werd er ook gecollecteerd voor de vzw ‘Belgian Blue Line’. Die ondersteunt politiemensen die tijdens hun dienst het slachtoffer worden van een incident of ongeval en helpt families bij ziekte of een overlijden.