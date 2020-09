Zeg niet langer ‘ADAM’, maar wel Design Museum Brussels: “Design zit in het alledaagse” JMBB

29 september 2020

14u45 0 Brussel In de afgelopen vijf jaar organiseerde ADAM gevarieerde tijdelijke tentoonstellingen rond design, die veel bezoekers wisten te trekken. “Het werd dus tijd om onze rol en identiteit te verduidelijken: die van het enige designmuseum in Brussel”, luidt het.

“Het is een logische evolutie, want de programmatie van het museum is al langer gericht op de geschiedenis, sociologie en culturele aspecten van design. We willen die zaken meer benadrukken en ook een meer heldere en zichtbare naam hebben om een duidelijker beeld te geven van wat we doen”, vertelt Arnaud Bozzini, directeur van Design Museum Brussels. Bozzini wil design hapbaar maken voor een breder publiek. “Design is niet zomaar een verzameling luxeitems, maar zit in het alledaagse.”

Lockdown

Bij de nieuwe naam horen ook twee tentoonstellingen, die vanaf 2 oktober toegankelijk zijn voor het publiek. Het idee voor de expo ‘(un)locked’ ontstond in volle coronacrisis: “We hebben een parallel gevonden tussen de lockdown en de vele items die al lange tijd opgesloten zijn of bewaard worden in ons magazijn, meestal omwille van restauratieredenen”, geeft Bozzini aan. Daarnaast opent het museum een nieuwe permanente ruimte die gewijd is aan Belgisch design van gisteren en vandaag. “‘BELGISCH DESIGN BELGE’ is een antwoord op de vraag van bezoekers om dieper op de nationale designgeschiedenis in te gaan.”

Beide tentoonstellingen zijn vanaf 2 oktober toegankelijk voor het publiek.