Zaterdag opnieuw 102 PV’s opgesteld voor inbreuken op coronamaatregelen Wouter Hertogs

22 maart 2020

14u47 0 Brussel Zaterdag zijn in Brussel opnieuw 102 processen verbaal opgesteld tegen mensen en handelszaken die de bestrijdingsmaatregelen tegen COVID-19 niet respecteerden.

De Brusselse politie heeft extra patrouilles ingezet om de toepassing van de maatregelen te controleren maar hoeveel dat er zijn, wordt niet meegedeeld. De politie Brussel Hoofdstad-Elsene en de federale politie zetten niet alleen patrouillevoertuigen maar ook drones in om het uitgaans- en samenscholingsverbod te controleren.

“Het gaat om groepen die rondlopen en jongeren die gaan skaten of basketballen in groep”, aldus politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Daarnaast zijn er handelszaken die het sluitingsuur niet respecteren. Bovendien was er een Brico-filiaal dat open was terwijl het geen handelszaak was die nog mocht open zijn.” Het gaat zowel om processen-verbaal die aan het parket zullen overgemaakt worden als om GAS-boetes. Die laatste bedragen 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen.

Vrijdag 20 maart stelde de lokale Brusselse politie 98 pv’s op en zaterdag waren dat er opnieuw 102. Een exacte verdeling van de inbreuken en of die bijvoorbeeld in groene ruimtes, waar momenteel veel mensen naartoe gaan, vastgesteld werden, is niet gekend.