Zara op Nieuwstraat gesloten door vakbondsactie JCV

03 december 2019

15u49 0 Brussel De vakbonden maken zich zorgen om de werkomstandigheden bij de winkels van de keten Inditex, waartoe onder meer Zara en Massimo Dutti behoren. Daarom blokkeerden ze dinsdag de winkel op de Nieuwstraat. Tegen de middag was de actie afgelopen.

Deze week beginnen er onderhandelingen over de lonen bij de Spaanse groep die in ons land ongeveer 2.000 mensen tewerkstelt. “Met deze actie willen we de directie een signaal geven”, zegt Jalil Bourhidane, afgevaardigde van de christelijke vakbond. De bonden vragen onder meer een duidelijk verloningsbeleid en klagen aan de lonen onder de sociale barema’s liggen. Ze vragen ook dat overuren maandelijks uitbetaald worden.

Na de actie ging een delegatie naar de zetel van de groep in de Broekstraat. “We doen dat samen met collega’s uit Duitsland , Frankrijk en Luxemburg”, zegt Bourhidane. “Ook zij voeren onderhandelingen en we willen solidair zijn als er iets fout loopt.