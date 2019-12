Zalando opent pop-up voor kennismakingen op Dansaertstraat JCV

13 december 2019

16u55 0 Brussel Onlinewinkel Zalando wil met een pop-upwinkel op de Dansaertstraat dit weekend jongeren en ouderen bij elkaar brengen. In de winkel zijn geen kleren te koop, maar er vinden wel allerlei activiteiten plaats.

In de pop-up vinden het hele weekend speeddatings plaats tussen jongeren en senioren. “Met de pop-up willen we jongeren aanmoedigen om kennis te maken met ouderen en levenservaringen met elkaar te delen”, klinkt het. “Uit een onderzoek dat we hebben laten uitvoeren, blijkt ook dat een groot deel van de jongeren en de oudere dit effectief wil.”

Kleding of schoenen wordt er niet verkocht in de winkel. We zijn er activiteiten zoals een ‘silent disco’ en kan je er aan de slag met gedroogde bloemen. De winkel op de Dansaertstraat blijft nog zaterdag en zondag open.