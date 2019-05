Zaakvoerders reisbureau wassen handen in onschuld WHW

29 mei 2019

18u00 0 Brussel Drie zaakvoerders van een reisbureau uit Schaarbeek riskeren celstraffen tot twee jaar. Het trio zou minstens 115 klanten opgelicht hebben voor een bedrag van 175.000 euro. Vandaag pleitten hun advocaten. Ze schuiven elk de schuld van hun af.

Het reisbureau Jet Travel, dat zijn kantoor had in de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek, ging in het voorjaar van 2013 failliet maar de drie zaakvoerders, C.Y., E.D. en I.S., zouden ook nadien nog reizen verkocht hebben aan hun klanten. In de zomer van 2013 kwam het bedrog aan het licht toen tientallen families van voornamelijk Turkse origine tot de vaststelling kwamen dat hun reizen naar onder meer Antalya en Bodrum in het water vielen. Dat zette heel wat kwaad bloed, zelfs in die mate dat de politie moest tussenkomen toen een aantal bedrogen klanten de vitrine van het reisbureau vernielden.

175.000 euro

De drie zaakvoerders, 38, 40 en 48 jaar oud, moeten zich nu, bijna zes jaar na de feiten, voor de rechtbank verantwoorden. Volgens het Brusselse parket maakten de drie minstens 115 slachtoffers, en zouden ze zo 175.000 euro buitgemaakt hebben. Bovendien zouden ze ook een aantal faillissementsmisdrijven gepleegd hebben. Zo zou de boekhouding van het reisbureau vermengd zijn met die van een ander bedrijf. Het openbaar ministerie eiste twee jaar cel met uitstel tegen I.S., 15 maanden met uitstel tegen E.D., en 1 jaar met uitstel tegen C.Y. Het parket hield daarbij rekening met de overschrijding van de redelijke termijn en verzette zich ook niet tegen een eventuele werkstraf.

Onschuld

De verdediging vraagt de vrijspraak. “Jet Travel is niet mijn cliënt I.S.”, aldus zijn advocaat Olivier Martins, “de bewering dat hij de organisator van alles is steunt op geen enkel element. Hij had zelfs geen contact met de cliënten! Bovendien is het iemand die altijd betaalt, ook qua belastingen en BTW-bijdragen.” Ook C.Y. waste haar handen in onschuld. “Er zijn duidelijk onregelmatigheden gebeurd maar ik weet echt niet wat er exact gebeurd is. Ik stuurde alles door naar de hoofdzetel. Van hen zou ik dan geld ontvangen om de reizen te organiseren. Ik heb zelf geld van een erfenis geïnvesteerd zodat de gedupeerde families konden op reis gaan.” Uitspraak op 27 juni.