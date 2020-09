Zaak van feestorganisator de Moncharline wordt in februari gepleit Wouter Hertogs

29 september 2020

17u12 0 Brussel De pleidooien in de zaak die Carl de Moncharline heeft aangespannen tegen de Belgische staat over de coronamaatregelen, worden in februari verwacht.

Midden september kondigde de Moncharline aan dat hij de staat aanklaagt. Volgens hem leggen de maatregelen die werden aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus, de evenementensector nagenoeg lam. De maatregelen vormen “een aanzienlijke en onevenredige belemmering voor de rechten en vrijheden van de burgers in het algemeen en van onze cliënt in het bijzonder”, zo zeiden zijn advocaten eerder al.

Carl de Moncharline is in Brussel een bekende figuur die feesten en evenementen organiseert. Zo baat hij de Imperial Premium Bar uit in de Zavelwijk.