Youtubereeks zet Brusselse studenten in de kijker JCV

18 december 2019

15u51 2 Brussel Een nieuwe Youtubereeks met Brusselse studenten in de hoofdrol richt de blik op de vooroordelen die de ronde doen en waarom die vaak onterecht zijn. Elke aflevering van de reeks ‘#’ is een klein sociaal experiment.

De reeks is een initiatief van Brik, de servicedesk voor studenten in Brussel. De reeks moet de Brusselse studenten, die met meer dan 100.000 zijn, op een leuke manier onder de aandacht brengen.

Elke aflevering behandelt een ander thema, gaande van geld, outfits tot relaties en geaardheid. Meer dan 40 Brusselse studenten hebben deelgenomen aan de sociale experimenten, die gedraaid werden op 5 verschillende locaties: in de hallen van Abattoir in Anderlecht, Villa Empain in Elsene, Wiels in Vorst en in Bozar en het Egmontpaleis in de Stad Brussel.

De reeks werd bedacht en gedraaid door het Brusselse productiehuis Les Mecs en is te bekijken via het YouTubekanaal van Brik. Tot en met 5 februari 2020 komt er elke woensdag een nieuwe aflevering online.