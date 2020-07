Wordt Brussel, een tweede Antwerpen? Hoofdarts waarschuwt: “Die situatie is meer niet veraf”

Hoofdarts Kliniek Sint-Jan waarschuwt voor situatie in Brussel ADN

29 juli 2020

22u33

Bron: Belga 36 Brussel In Brussel wordt een steeds groter percentage positieve coronatests vastgesteld. "Dat is verontrustend. Ik denk dat een Antwerpse situatie in Brussel helemaal niet veraf is", zo heeft Kenneth Coenye, de hoofdarts van de Kliniek Sint-Jan in Brussel, woensdagavond verklaard in een reportage van Terzake op Canvas.

"Wij doen zo’n 500 tests per week in ons ziekenhuis Kliniek Sint-Jan. De laatste tien dagen zitten we gemiddeld met 6,8 procent positieve resultaten. Dat is veel hoger dan eind juni. Toen hadden we 0,8 procent positieve tests. Dat was toen ongeveer het nationale gemiddelde", zegt Coenye.

‘Verontrustende situatie’

Volgens Terzake stijgt ook het aantal positieve tests in andere Brusselse testcentra. Ook in Anderlecht gaat het om ongeveer 7 procent positieve tests. In Oudergem en Laken ligt het percentage rond de 3 à 4 procent.



De hoofdarts spreekt van een verontrustend situatie in de hoofdstad. "Ik denk dat een Antwerpse situatie hier in Brussel helemaal niet veraf is. We zitten met een gelijkaardige populatie in het centrum van Brussel als in de zones van Antwerpen waar de problemen zich vandaag voordoen. Het gaat om mensen die vaak met grote aantallen in dezelfde woning wonen en over mensen voor wie een groot deel van hun leven op straat afspeelt. Dat maakt dat in die concentratie van mensen het virus veel gemakkelijker wordt verspreid."

Migratieachtergrond

Coenye stelt ook vast dat heel wat mensen met een migratieachtergrond positief testen. "We hebben veel mensen met de dubbele nationaliteit die bijvoorbeeld naar Marokko wilden reizen die een test ondergaan. Dat zijn dertigers en veertigers. Onze grote angst is dat die mensen hun ouders en hun grootouders gaan besmetten.”

