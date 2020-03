Woonzorgcentrum geëvacueerd bij brand SHVM

19 maart 2020

13u03 1 Brussel Een bewoner van het woonzorgcentrum Ten Bos in Sint-Pieters-Woluwe is donderdagochtend naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand ontstond in zijn kamer.

Omstreeks 7.45 uur zakte de Brusselse brandweer af naar de Putdaellaan nadat er brand ontstond in een kamer op de vierde verdieping van woonzorgcentrum Ten Bos. Volgens de brandweer vatte een matras in de kamer vuur, waardoor er een hevige rookontwikkeling ontstond. “Bij aankomst van de brandweer was het vuur al grotendeels geblust”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “De kamer werd vervolgens door de brandweer verder afgeblust, opgeruimd en geventileerd.”

De bewoners van het rusthuis werden een tijdlang geëvacueerd. De bewoner van de kamer raakte geïntoxiceerd door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. De brand kende een accidentele oorzaak.