Woonkamer in lichterlaaie nadat kerstboom vuur vat SHVM

06 januari 2020

10u00 0 Brussel In een woning in Brussel is een salon begin dit jaar volledig uitgebrand nadat een kerstboom vuur vatte. Daarbij raakte een persoon verbrand in het gezicht. De brandweer geeft naar aanleiding van het ongeval nog enkele preventieboodschappen mee.

Volgens Walter Derieuw van de Brusselse brandweer vatte de boom vuur doordat de eigenaar de kerstboom had versierd met brandende, wassen kaarsen. De boom was naar alle waarschijnlijkheid al uitgedroogd en veranderde op die manier in een fakkel. De vlammen sloegen vervolgens over op de gordijnen en het meubilair van het slachtoffer. De bewoner raakte daardoor verbrand in het aangezicht.

De Brusselse brandweer geeft omwille van het incident nog enkele tips mee. “Bij het aankopen van een kerstboom is het van belang dat je een kerstboom koopt die zich nog in een pot bevindt”, zegt Derieuw. “Ook controleer je best of de naalden nog groen en nat zijn en geef je de boom regelmatig water om te vermijden dat de boom uitdroogt. Daarnaast kijk je de bedrading bij de kerstversiering ook even na om een kortsluiting uit te sluiten.”

Bovendien geeft de brandweer mee dat Net Brussel instaat voor het ophalen van de ontmantelde natuurlijke kerstbomen, dit zonder pot en versiering, op de ophaaldagen voor het groen afval.