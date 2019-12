Woning onbewoonbaar na uitslaande brand, man zwaargewond naar ziekenhuis overgebracht SHVM

03 december 2019

08u37 0 Sint-Pieters-Woluwe Op de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe heeft vannacht omstreeks 1 uur een brand gewoed in een appartement met acht verdiepingen. Daarbij raakten twee personen lichtgewond. Een derde persoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zou volgens de woordvoerder van de brandweer in een onrustwekkende toestand verkeren.

De brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is, ontstond in de keuken van een duplex, dat het zevende en achtste verdiep van het gebouw inpalmt en bewoond wordt door twee ouders en hun zoon. Bij aankomst evacueerde de brandweer beide ouders met een luchtladder via de voorkant van het gebouw naar beneden. De zoon van het gezin werd langs de achterkant van het appartement gered door middel van een haakladder.

De jongeman liep ernstige verwondingen op tijdens het incident. Hij zou er derdegraads verbrandingen hebben opgelopen. Het slachtoffer werd vervolgens naar het militair hospitaal overgebracht en zou in een onrustwekkende toestand verkeren. Ook zijn ouders werden naar het ziekenhuis vervoerd. Zij raakten bevangen door de rook. De andere bewoners werden tijdens de brand opgevangen in een nabijgelegen politiecommissariaat.

De duplex is volledig uitgebrand en bijgevolg onbewoonbaar. De bewoner van het appartement op het zesde verdiep moet een tijdje verhuizen aangezien zijn woning waterschade heeft. De brandweer trof tijdens het incident de nodige maatregelen om doorsijpeling naar de lager gelegen verdiepingen te voorkomen door zeilen te spannen.

De interventie was om 6 uur deze ochtend afgelopen.