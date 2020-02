Woning onbewoonbaar na brand in Schaarbeek JCV

02 februari 2020

09u57 0 Brussel In de Léopold Couroublestraat in Schaarbeek is zaterdagmiddag rond 16 uur brand uitgebroken in een woning. Er vielen geen gewonden, maar het hele trappenhuis ging in de vlammen op.

De brandweer werd opgeroepen voor een eenvoudige keukenbrand, die waarschijnlijk te wijten was aan een kortsluiting veroorzaakt door een huishoudelijk apparaat. De bewoners hadden het huis al verlaten en de keukendeur opengelaten. Het vuur verspreidde zich daardoor naar het trappenhuis. Dat ging volledig in de vlammen op. Het huis is onbewoonbaar.

De Brusselse brandweer herinnert eraan dat het raadzaam is om in geval van brand de deur van de kamer waar de brand woedt te sluiten, maar niet te vergrendelen, om te beletten dat het vuur zich verspreidt.