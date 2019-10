Woning in Schaarbeek onbewoonbaar verklaard na keukenbrand SHVM

30 oktober 2019

15u10 1 Schaarbeek Een accidentele keukenbrand heeft woensdagmiddag omstreeks 12.20 uur een duplex in een appartement in Schaarbeek onbewoonbaar gemaakt. Bij de brand vielen geen gewonden.

Bij aankomst aan het gebouw, dat vier verdiepingen telt, stelde de brandweer een rookontwikkeling vast uit een venster ter hoogte van de derde verdieping. Twee bewoners zochten bij de brand hun toevlucht op een plat dak, waarna de brandweer hen met een luchtladder naar beneden bracht.

Het duo werd vervolgens onderzocht en ter plaatse verzorgd door de aanwezige MUG-arts. Volgens woordvoerder Walter Derieuw was de brand in de keuken snel onder controle. De duplex is onbewoonbaar.