Witlooffestival moet niet enkel witte goud in de kijker zetten, maar ook Haren zelf JCV

02 februari 2020

17u16 2 Brussel In de dorpskern van Haren is dit weekend de vierde editie van het witlooffestival doorgegaan. Met enkele honderden bezoekers blikken de organisatoren tevreden terug. Vooral de eerste jogging ‘Chicon Run’ kon op bijval rekenen.

Zondag waagden 240 joggers hun kans op de eerste ‘Chicon Run’, die door het centrum van Haren liep. Zaterdag was er al een optreden van Roland Van Campenhout geweest. In totaal vonden enkele honderden bezoekers hun weg naar Haren. “We zijn er heel tevreden van”, zeggen organisatoren Arnaut Vandamme en Philippe Debroe. “Volgend jaar komt er zeker een nieuwe editie. Het geeft ons de kans om dit uniek Brussels erfgoed in de verf te zetten.”

Bezoekers konden ook een kijkje nemen in de boerderij van Julien De Pauw, de laatste witloofboer van het dorp. “Het is een eerbetoon geworden, want hij is vorig jaar overleden", zegt Vandamme. “De boerderij is verkocht aan een familie dus het is mogelijk de laatste keer dat we ze kunnen gebruiken. Daarom maken we van de gelegenheid gebruik om te laten zien hoe het er hier aan toeging en geven we rondleidingen met informatie en geschiedenis.”

De organisatoren willen immers niet alleen witloof promoten. “We willen ook het dorpse karakter van Haren benadrukken”, zegt Vandamme. “Ook al is dat al enkele jaren aan het veranderen. De sfeer hier op het dorpsplein blijft toch uniek.”