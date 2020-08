Wit-Gele Kruis opent twee verpleegposten in Brussels Gewest JMBB SRB

28 augustus 2020

17u17 0 Brussel Het Wit-Gele Kruis zal binnenkort ook actief zijn in de Brusselse regio. In Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node is vrijdag een verpleegpost ingehuldigd.

Patiënten zullen er terechtkunnen voor een aantal verpleegkundige zorgen voorgeschreven door een arts. “We krijgen regelmatig zorgaanvragen van patiënten uit Brussel en vragen van verschillende zorgpartners op het terrein om samen te werken. Ook uit de cijfergegevens van de verschillende ziekenfondsen blijkt dat de nood aan thuisverpleging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groot is. We willen daar als thuisverplegingsorganisatie onze maatschappelijke rol in vervullen,” zegt Els Mathues, algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant.

Laagdrempelig

Met de verpleegposten heeft het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant bewust gekozen voor een buurtgericht en laagdrempelig zorgmodel op maat van de Brusselse realiteit in twee diverse wijken. In een latere fase zullen ook verpleegkundige zorgen aan huis worden opgestart. Mama’s die niet naar de verpleegpost kunnen komen of nog maar net bevallen zijn, kunnen voor pre- en postnatale consultaties wel al rekenen op een bezoek van de vroedvrouwen aan huis.

De verpleegpost is er voor iedereen, ongeacht bij welk ziekenfonds hij of zij is aangesloten. Zowel inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als niet-inwoners (bv. pendelaars of studenten) kunnen terecht in de verpleegpost voor verschillende zorgen, zoals inspuitingen, wondzorg, specifiek verpleegtechnische zorgen (bv. intraveneuze en subcutane perfusie, spoelen poortkatheters …), bloedafname, pre- en postnatale consultaties.

“De VGC maakt niet voor niets uitdrukkelijk een strijdpunt van buurtgerichte zorg: laten we zo veel mogelijk mensen bereiken met de best mogelijke hulp. Dat is niet toevallig ook de visie van het Wit-Gele Kruis”, reageert Elke Van den Brandt, voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en bevoegd voor Gezondheid.