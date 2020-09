Winterpret vindt plaats van 27 november tot 3 januari

Brussel

Dat Winterpret ook in coronajaar 2020 moet en zal plaatsvinden, daar liet Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi) vorige week weinig twijfel over bestaan . Intussen heeft Patrick De Corte, de vertegenwoordiger van de Brusselse foorkramers, via sociale media laten weten wanneer Winterpret de straten van de hoofdstad zal inpalmen: 27 november tot 3 januari.