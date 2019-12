Winterpret schakelt een versnelling hoger: deze 7 kraampjes moet je zeker bezoeken JCV

20 december 2019

16u20 0 Brussel Met de start van de Kerstvakantie komt ook Winterpret in Brussel in drukker vaarwater terecht. Veel mensen zakken de komende twee weken speciaal af naar Brussel voor de kerstmarkt. Daarom al deze zeven tips van kraampjes waar je moet rond snuisteren.

Les Soupes De Grand-Mère (de Brouckèreplein)

Kerstmarkt associeer je met Glühwein en jenever, maar er valt ook wel wat anders te drinken. Aan deze soepstand kan je kiezen tussen de soep van de dag, traditionele ajuinsoep of een soep met champignons en aardappel. Voor wie iets echt avontuurlijk wil is er kreeftenbisque die wordt bereid zoals een cappuccino, met een wolkje schuim en kreeftenpoeder er bovenop. Alles is biologisch gemaakt en voor wie toch iets steviger wil is er zelfs een warme Gin.

Be Belge (Vismet)

Brussels dialect is hip en via de t-shirts van Be Belge vindt het zijn weg naar Winterpret. In dit kraampje kan je immers een t-shirt met een kenmerkende Brusselse uitspraak komen. Gaande van ‘Brusseleir’, ‘Zinneke’ of de bestseller ‘Quel ket, ce pei’. Alle kleding wordt gemaakt van biokatoen en wordt vervaardigd in de Marollen zelf. Spreek zeker ook eens met de uitbaters voor een ‘klapke’ in het Brussels.

La Papille Verte (Sint-Katelijneplein)

Voor wie eens iets anders wil dan Churros of hamburgertenten is er La Papille Verte. Zij bieden een “verantwoordelijke keuken”. De bedoeling daarvan is dat wat er op je bord ligt zo weinig mogelijk impact heeft op de CO2-uitstoot. Alles komt van bij een groenteboer in Floreffe en is seizoensgebonden. Er is soep, groentebeignets en groentebundeltjes. Alles is bio en niets van wat je eet is van dierlijke oorsprong.

Art’ Senik (Vismet)

Juwelen vind je overal op Winterpret, maar hier zit je met een twist. Deze juwelen zijn gemaakt van de onderdelen van oude horloges van de jaren ’20 tot de jaren ’70. In de ringen, armbandjes en kettingen zie je nog de radertjes en tandwielen die oorspronkelijk de uurwerken deden draaien. Voor 12 euro neem je al een eenvoudige armband mee naar huis, al zijn er ook grotere stukken die een veelvoud daarvan kosten.

Koning van de Neus (Vismet)

Zoals de naam al meegeeft vind je niets dan neuzen of cuberdons aan deze stand. Niet uit Gent, maar uit de omgeving van Luik deze keer. De zaak maakt al sinds 1932 op ambachtelijke manier ‘neuzekes’, zonder toegevoegde stoffen. Je kan kiezen tussen acht smaken en voor tussen de 6 en de 10 euro neem je een doosje mee naar huis. Wie er niet genoeg van kan krijgen, neemt nog een fles cuberdonsiroop mee.

Kirkienes (Vismet)

Heb je een open haard? Liefhebber van het hoge noorden? Dan is dit een aanrader voor jou. Kirkienes verkoopt namelijk rendierhuiden. Als er dit jaar nog een koude winternacht komt, kan dat je alvast warm houden. Een huid kost je tussen de 120 en de 300 euro. Die komen wel met een kwaliteitsgarantie van de eigenaar die zelf naar Scandinavië trekt om daar de huiden uit te kiezen. Houdt zo’n rendierenvel je niet warm genoeg, dan is er altijd nog de honingwijn die je kan kopen.

Ambrosia (de Brouckèreplein)

Het hoeft niet altijd koud en winters te zijn. Bij deze stand kan ja allerlei traditionele producten uit Kreta kopen. Van olijfolie over honing en kruiden, tot bewerkingen van hout van de olijfboom. Je kan erop vertrouwens dat de producten authentiek zijn want de eigenaar van de stand maakt al 12 jaar lang de winterse oversteek naar de Brusselse kerstmarkt.

De stands op Winterpret zijn alle dagen open tussen 12 en 22 uur. Op kerstavond en oudjaar is er een uitzondering, dan sluit de markt al om 18 uur. Alle info op www.winterpret.be.